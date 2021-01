No va más: Miguel Ángel Rodríguez renunció al "Cantando" a días de la gran final

A poco del final del “Cantando 2020”, y tras ser evaluados con un gran puntaje, Miguel Ángel Rodríguez, su partenaire, Lula Rosenthal y coach, Pato Witis, decidieron irse del programa.

“Les quiero contar algo muy lindo, aunque quizá no lo sientan así. Nosotros vamos a terminar acá. No abandonamos la competencia, decidimos irnos de común acuerdo porque fuimos un equipo y es una decisión totalmente por los tres después de una larga videollamada” , contó el actor tras recibir un 10 del puntaje secreto.

LEER TAMBIÉN: Jey Mammon criticó al jurado del "Cantando 2020": "No evalúan cómo cantas"

“Yo no soy cantante y no hace falta que lo aclare, pero llegó un momento en el uno se da cuenta que existe una palabra que se llama ‘dignidad’ que me la enseñó mi padre, para cualquier ser humano y para el artista también”.

“Admiramos a los cuatro jurados (Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán). Vinimos acá a disfrutar y nunca nos pusimos la palabra ‘competencia’ en la cabeza. Y no es poca cosa llegar hasta acá, con salud primero”, explicó.

Durante la competencia también habían renunciado Alex Caniggia, Lola Latorre y Jey Mammon.

LEER TAMBIÉN: El dolor de Rocío Quiroz luego de que el temporal le volara el techo de su casa: "Es un día muy triste, sin ganas de nada"