Luciana Salazar a Yanina Latorre: "Te fuiste al pasto, no te metas con mi hija"

Siempre va por más. Yanina Latorre y Luciana Salazar protagonizaron un picante cruce en Twitter que comenzó cuando la panelista arremetió contra la modelo por sus declaraciones a una revista.

"No le da vergüenza ser tan pelotuda? (Leer c atencion el pie de foto)", escribió Yanina en la red social del pajarito junto a una foto de la revista a la que Luli contó la particular rutina de su hija Matilda antes de ir al jardín.

"Cada mañana, antes de ir al colegio, Matilda tiene sus cuarenta minutos exclusivos para su total look. Le hago peinados distintos, para los que me entrené desde el verano con cientos de tutoriales. Y para vestirse es lo más: tiene medido el tiempo y sabe cuánto le llevará estar lista. Ya reconoce las marcas de las carteras y cuando ve algún zapato que le gusta dice 'wow'", había contado la conductora.

Desde su cuenta, Salazar le respondió a Latorre: "¿Estas aburrida shani? Primero con @natijota y ahora conmigo. Te parece jorobar y pelear en este momento? Vos tenés el tupe de poner esto? Justo vos? Cuando hace unos diís hablabas de una persona inocente de 19 años, que no pertenece al medio, dijiste su nombre y en qué lugar estudiaba".

Enseguida, la mujer de Diego Latorre arremetió en varios tuits: "1- Tu hija es una niñita, no una barbie. 2- Hace unos días hablé de una chica de 19 años, que es mayor de edad, que estuvo de novia con 1 de los presos por el asesinato de Fernando. SOLO ESO. Así que calladita que no la culpé de nada. DI INFORMACION. No me psicopatees. 3- No estoy aburrida y no me jode el “shani”...es mucho, pero mucho más grasa decir lo que pone al pie de la foto. Me dio vergüenza ajena. 4- La aburrida sos vos...que sabes TODO lo que hago. Seguí mirándome en la tele y tw. Besito 'lulipop'”.

"Me parece que estos son momentos tristes y angustiantes como para encima tener que ver cómo ciertas personas agreden a otras. Ya estamos padeciendo una guerra, no la sigas porque habla mas de vos como persona que de mi. Besito", contestó la modelo, poniendo paños fríos en medio de la cuarentena obligatoria.

"Te agredís sola con tus declaraciones. Es peligroso lo que haces...ahhhh y qué distinta tu redacción de hoy a la de los tw sobre política. Tenés razón. En medio de esta pandemia leer la pelotudez de una madre que cuenta en una revista que una niña de 2 años se levanta antes y tarda 40 minutos para decidir el TOTAL LOOK es patético. Y por último, genia, tenés que aprender que cuando te exponés en una revista y declarás boludeces filosóficas, el que las lee y las consume tiene derecho a opinar. Si no calladita y no declare", agregó Yanina.

Molesta por lo que dijo sobre su Matilda, Luciana remarcó: "Te fuiste al pasto!!! No te metas con mi hija. Flaca el mundo se hunde y vos tenés el tupé de poner estas cosas y seguir peleando. Realmente estás mal. Con los Hijos no!! No lo entendés".

Y dio por finalizada la discusión: "Cuando caigas en la realidad de lo que estamos viviendo y dejes de agredir a personas solo porque estás aburrida, te vuelvo a contestar. Besito. Mucha paz para tu interior".

Por su parte, Yanina cerró: "Me metí con vos. CON TUS DECLARACIONES FRIVOLAS. No te hagas las boluda conmigo. Cuando caigas en la realidad vas a ver a tu hija como un ser humano y no como una muñeca. Solamente un ser muy vacío se entrena con cientos de tutoriales para peinar a una criatura y enseñarle sobre carteras y zapatos. TU HIJA TIENE DOS AÑOS LUCIANA, nadie te lo dice?".

