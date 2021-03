Flor Jazmín Peña confirmó que estará en "La Academia 2021": "Será novedoso todo, pero aún no sé si estaré con Nico Occhiato"

En la tarde del miércoles, José María Muscari presentó "Redes, viví tu experiencia", la obra de teatro que estrenará el próximo 13 de abril en la Sala Picasso del complejo Paseo La Plaza.

Para esta puesta en escena, el productor teatral eligió a Inés Estévez figura principal y la acompañarán: Darian Rulo Schijman, Grego Rosello, Flor Jazmín Peña, “Bimbo” Godoy, Nati Jota, Lucas Spadafora, Cande Molfese, Connie Isla y Kuky.

Y en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, Flor Jazmín Peña contó cuáles son sus sensaciones sobre este nuevo desafío luego de estar un año sin actividad debido a la pandemia por coronavirus.

"La idea es subirme al escenario para pasarla bien y conocer a algunos compañeros que aún no conozco ya que hasta ahora no compartí trabajos, y estoy contenta por ser parte de este proyecto. Después de tanto tiempo esperando que se pueda volver a un escenario y a trabajar, me pone muy feliz", comenzó diciendo la bailarina e influencer.

Luego destacó: "Me gustó la propuesta de Muscari pero hasta no leer el guión no me imaginaba bien de qué se podía tratar más allá que él me adelantó algo cuando me llamó por teléfono, y cuando lo leí me encantó. Estoy re entusiasmada porque es algo diferente".

Sobre el impacto que generan las redes y lo esencial que son para su carrera, Flor indicó: "Son muy importantes y son una manera clave de comunicación, hoy por hoy es difícil quedarse afuera. Podes elegir no estar pero abarca absolutamente todo".

Por otro lado, Flor Jamín Peña confirmó que estará en "La Academia 2021", el nuevo formato que presentará Marcelo Tinelli desde abril en "ShowMatch": "Lo estamos charlando, pero sí. Ahí estaremos. Habrá muchas cosas nuevas, será novedoso todo y estoy con muchas expectativas para volver con todo".

Al ser consultada si la acompañará Nico Occhiato, tras haberse consagrado junto a él campeones del "Bailando 2019", señaló: "Aún no sé con quién estaré, yo creo que estaré con Nico pero no lo puedo asegurar. Me encantaría estar con él ya que lo adoro".

