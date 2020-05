Cinthia Fernández sin filtro contra Danna Paola: “Tremenda zorrita”

Antes de que Tini Stoessel confirmara la ruptura con Sebastián Yatra comenzaron los rumores de que existía una tercera en discordia y se la señaló a Danna Paola, una cantante con la que el músico colombiano compuso un tema en una transmisión en vivo por Instagram.

La mexicana hizo su descargo diciendo que solo se juntaron con el ex de Tini para hacer eso, pero se conoció otro video de ella, de abril, en el que juega con una de las letras de sus canciones mencionando a Yatra: "Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”.

Ángel de Brito compartió en Twitter ese fragmento y Cinthia Fernández saltó con los botines de punta a criticarla. “Ah, una hdp, cómo goza a Tini, tremenda zorrita”, escribió indignada la morocha.

Cinthia se ganó el apoyo de muchos con su comentario ya que superó los 700 “likes” miles de compartidos.

