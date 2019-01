Sin embargo, entre las imágenes que comparte con sus seguidores de Instagram hay algunas que están dando que hablar.





En una de las fotos en cuestión aparece de espaldas, mirando el mar. Si bien Zuni luce una esbelta cintura en la postal, puede apreciarse que el mar a su lado está distorsionado.





También tiene un aspecto muy extraño su codo, que parece estirado: "Che Dios, qué piko le pasó al mar, se dobló todito?", dice el comentario generalizado.





Mirá algunas de las burlas que recibió la foto.





La ex modelo, sin embargo, asegura que no retocó la imagen. Hace unos minutos subió otra foto de la misma secuencia pretendiendo demostrar que el Photoshop no existía.





En esa segunda imagen puede apreciarse un blur en la zona abdominal de Zuni y el mar, nuevamente, aparece distorsionado. Será cuestión de creer o reventar.













está en Río de Janeiro disfrutando del mar. La ex modelo fue al Brasil a recibir el año y continúa por allá.