Zuni Castiñeira responde a quienes la critican: "¡Ñañalos y ñañalas!"

Esta semana, la empresaria Zuni Castiñeira compartió un video en Instagram donde cuenta, mientras conduce un vehículo, que está con un cuadro de dengue.

En el video luce un tapabocas y califica la epidemia de "vergüenza nacional": "Esta pues es la nueva moda ahora en el mundo. En el mundo sabemos que es por el coronavirus, pero acá en Paraguay es por dengue", protesta refiriéndose al tapabocas.

El video sumó más de 20 mil reproducciones y recibió numerosos comentarios que decían que el uso de tapabocas no tiene relación alguna con la prevención del dengue.

Molesta, Zuni respondió a esos usuarios este miércoles compartiendo un nuevo video:

"Esto va para aquellos ñañalos y ñañalas. Ayer yo dije que esto yo uso por culpa del dengue pero se entiende perfectamente mi mensaje: claro que uso porque después de un dengue te quedás tan kangy que cualquier otra bacteria, virus o lo que sea en el aire se te pega. ¿Por qué tengo que arriesgarme si puedo usar esto que se llama tapabocas? Y encima, como si fuera poco vienen los que tienen gripe y 'achís' por la cara de uno y te vas más a la mier...", protesta en su nuevo descargo.

"Yo sé que mis fanes (sic) entendieron lo que yo quería decir: que se cuiden porque esto te protege de cualquier enfermedad después de un dengue fuerte como la que yo (sic) tengo aún. Aquellos que quieren criticar, que critiquen, me encanta. Me buscan los peros y no encuentran porque no tengo", finaliza con una carcajada