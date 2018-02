Zeta Bosio: "Rock Sanber fue un momento inolvidable en nuestras vidas"

Si bien, eran ya comunes los conciertos multitudinarios con varias bandas, en Paraguay era algo que no había pasado nunca. El line up incluía bandas locales, brasileras y argentinas. Soda Stereo, Fito Páez, Os Paralamas Do Sucesso y Roupa Nova, entre otros eran las atracciones principales. De Paraguay, RH+ Positivo fue la gran revelación de aquella jornada.

"Fue un momento de gran romanticismo. La gente la pasó muy bien, todo salió a la perfección a pesar de que hubo un tema con la lluvia el día anterior y algunas cuestiones políticas", dijo Bosio.