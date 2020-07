Youtuber critica a Ana Livieres por especular con su parecido con Madeleine McCann

El youtuber paraguayo Paul Landó cuestiona en las redes sociales la manera en que la modelo Ana Livieres se refiere a su parecido con Madeleine McCann.

Todo comenzó cuando Livieres subió un primer plano de su rostro, donde destaca la peculiar mancha en el iris que también tenía la niña desaparecida.

Cuando sus seguidores resaltaron el parecido la modelo, en lugar de negar ser Madeleine, dio a entender que ella misma baraja esa posibilidad.

Eso llamó la atención del youtuber Paul Landó, quien preguntó en Twitter: "Soy yo o Ana Livieres le está haciendo creer a la gente en Instagram que ella es Madeleine McCann?"

Las respuestas no se hicieron esperar, y a los seguidores que defendieron a la modelo Paul les retrucó asegurando que leyó mensajes privados donde Livieres alimenta el morbo de la gente dando a entender que realmente podría ser ella:

"Si vieras los mensajes privados y cómo deja todo en suspenso. La persona que me mostró esto es una seguidora de ambos que realmente cree que es ella. Es más, le parecía raro que en privado no le negaba. Inclusive hablaron de pruebas de ADN! Hay otros comentarios a los que le da like donde le dicen 'sos Madeleine?'. No niega, sino que da a entender que hasta ella cree que puede ser posible", explicó el youtuber y tuitstar.

El debate generado por el post de Paul terminó con la comunidad tuitera determinando que Ana tiene 10 años más de los que debería tener Madeleine, por lo cual es imposible que la paraguaya sea en realidad la niña desaparecida en 2007.