Yehimy Alison explica los motivos de su salida de la Rocka: "Me comunicaron que iba a haber un cambio"

Yehimy Alison González llevaba una década acompañando a los oyentes de la Rock and Pop a la oficina. Con "Maldición, será un día hermoso", abrió la programación de la emisora cada día durante los últimos 10 años.





Este miércoles, el anuncio de su salida sorprendió a sus oyentes. PrimiciasYa Paraguay se comunicó con ella para conocer los entretelones del final de su programa.





"Los directivos de la radio me comunicaron que iba a haber un cambio de grilla y me pidieron que me mude a otro horario", explica Yehimy.





"Como eso no me motivó preferí retirarme y terminar en buenos términos. Realmente no me motivó lo que me habían ofrecido en el cambio de grilla", confesó.





Al preguntarle si a raíz de su salida se encuentra buscando trabajo, Yehimy fue categórica: "Yo tengo otros proyectos y trabajos. Pese a que me guste o no me guste como se dio todo, sé que hambre no voy a pasar, no me va a apretar el cinturón".





La eterna locutora de la Rocka agredeció a los oyentes que lamentaron su partida: "Hay gente que en estos 10 años le puso mi nombre a su hija, eso es lo más fuerte que me pasó en estos 10 años. Y ahora que se dio mi retirada, me asombró la avalancha de gente y eso me motiva a continuar".





La comunicadora adelantó que le gustaría tener su propia radio online pero que está analizando la inversión que requeriría ese proyecto.





Pope Spinzi, quien actualmente conduce "Por qué tan temprano" en el horario que anteriormente le pertenecía, opinó: "No tuve tiempo de escucharlo pero sé que es muy talentoso. Hay que darle un tiempo para que reconquiste a la audiencia, pero para mí Pope fue una muy buena incorporación para la Rocka".