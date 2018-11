"Ya no te quiero ver", dice Abel en el nuevo video de 'Rumberos', aparentemente dedicado a Nadia Portillo

"Ya no te quiero ver", se llama la canción cuyo adelanto publicó el propio Abel en las redes sociales. "Ya no me importa que no estés. Búscate un amor que te enseñe a querer, porque a mí no me queda tiempo que perder. Por amarte a tí, hasta de mí ya me olvidé", dice la letra.





Embed



"Le tienes miedo al amor. Amándote me rompiste el corazón. Ahora ya no te puedo ver. Después de tanto daño, ya no te puedo querer. Ahora ya no te quiero ver. Contigo fui feliz y ahora, sin tí... lo soy también", continúa.





En el video se ve a los integrantes del grupo cantando a bordo de un vehículo. Llaman la atención las expresiones de Abel al interpretar el tema; por momentos luce una mirada aparentemente triste, pero en otros se le escapa una sonrisa sarcástica. Mirá.





Embed



Nadia Portillo, al ser consultada sobre si considera ser la destinataria de la canción, respondió a un medio local: "Seguramente escribió Delta porque Abel no sabe escribir; Abel nunca escribió canciones, así que inspiración de Abel no es".

Las indirectas entre los -ahora- ex espososparecen no tener fin: luego de dedicarse sendas historias de Instagram durante el proceso de divorcio, el líder delanzó un tema que parece estar dedicado a la madre de su hijo.