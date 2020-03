Wolscham a Pamela Vill: "Que le pregunte a su ex si tengo olor"

"Pobre cornudo. ¿Qué piko hace con la catinguda?", preguntó Pamela Vill en las redes de Teleshow al ver una fotografía de Gabi Wolscham junto a su novio.

Lejos de achicarse ante la ofensa, la modelo -actualmente en el ojo de la tormenta por la denuncia de Paulo Da Silva- terminó noqueando a la boxeadora con su respuesta:

"Que le pregunte a su ex si en algún lugar tengo olor... él puede decir, ya sea arriba, abajo, donde sea. Yo no contesto a cierto tipo de gente y si angá le suma seguir mal hablando siempre, como siempre lo hace, que haga. Me pasa por los glúteos la opinión de esa y me encanta el odio que me tiene y lo infeliz que sigue siendo... Se nota que soy muy importante en su vida y lo menos que se sigue sintiendo ante mí. Debería cuidar a sus hijos en vez de preocuparse tanto de los demás!", escribió Gabi en respuesta.