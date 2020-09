Walter Evers derrocha talento en Buenos Días América

El humorista fue puesto a prueba por la conductora Norita Rodríguez donde demostró que sigue siendo uno de los más grandes artistas consagrados de nuestro país.

Evers inició la entrevista haciendo imitaciones de Moria Casán, Carlos Martini, Thalía y Paulina Rubio, confesó que se ha formado toda la vida en diversos ámbitos, contó que estudió canto desde los cuatro años, para luego estudiar danza, teatro, e idiomas.

"Yo me paso la vida estudiando y formándome para que me sirva en algún momento" afirma Walter Evers. Recordó que toda su formación artística le ha validado su consagración en el mundo artístico.

Confesó que domina nuestro idioma oficial, lo cual demostró recitando un monólogo completamente en guaraní que dejó sorprendida a la conductora Norita Rodríguez. Además interpretó "Making Love Out of Nothing at All" de Air Supply, "Lucerito Alba" de Eladio Martínez y "Galopera" de Mauricio Cardozo Ocampo, completamente a capela.

Como si esto no fuera poco, el humorista reveló que tiene tres títulos universitarios, el de Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Marketing y Licenciado en Contaduría.

Afirmó que su personaje 'Lorenza Agria', una parodia a la ex modelo Lorena Arias fue la interpretación que lo llevó a la fama. "Gracias a Lorena Arias me volvió famoso".

