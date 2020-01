Vivian Benítez tiene nuevo amor: "Llegó de manera sorpresiva"

Vivian Benítez empezó el 2020 en las playas de Punta del Este. La conductora y empresaria disfruta de sus vacaciones al lado de su hijo Antonio Dos Santos, su nuera, su hermana Lourdes con el marido y un misterioso hombre que resultó ser su nuevo amor.

En una entrevista que Deisi Giménez realizó desde Punta para el programa de América Paraguay "Las Mañaneras", Vivian confesó que su corazón ya no está solo:

"Estoy feliz, con mucha paz, con un amor que me llegó de una manera muy sorpresiva hace 8 meses pero que disfruto cada día. Mucha contención, donde la familia es lo primero y disfrutamos simplemente de esas cosas sencillas de la vida como una caminata, un buen vino, una buena película, de reírnos mucho... Encontré una persona que de verdad me hace reír infinitamente y me toma el pelo con todo, hasta me desconcierta a veces", expresó enamorada.

Si bien evitó revelar su identidad, Vivian no pudo ocultar lo feliz que se siente.

Su relación con el abogado José Almada, su última pareja conocida, finalizó a inicios de 2019.

Si bien habló de su nuevo amor en esta entrevista, aún falta que blanquee la relación en las redes sociales.