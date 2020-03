Así viven la cuarentena los famosos

Además de conducir su programa de radio desde la casa, Melissa Quiñonez aprovecha el encierro para ponerse al día con la limpieza y experimentar en la cocina. Eso sí: sin abandonarse.

Esta es la reflexión que compartió con sus seguidores:

"Leé, ve una serie, una película, limpiá, lavá los cubiertos, cociná, salí al balcón, al patio, escuchá música, entrená, y después de tomar un baño relajante, perfumáte, ponéte linda, lindo. No te abandones", recomendó.

Kassandra Frutos también está entre las influencers que instan a seguir cuidando de una misma:

"Corazones amarillos si es que igual en cuarentena se maquillan, se visten como para salir... salir a la sala!", escribió.

La ex modelo Patty Gadea busca ponerle onda a las tareas domésticas:

"Hoy me levanté y me imaginé que tenía un evento. Me pregunté qué me pongo y me vino a la mente un vestido precioso que aún no había usado. Me preparé, me arreglé y me vine a este evento", escribió junto a un video donde se la ve planchando en su casa con el vestido puesto.

El DJ Guille Preda y el actor Dani Willigs tampoco pierden el glamour:

"Para los que no quieren soltar el verano... es cuestión de imaginarse", escribieron posando juntos como si estuvieran en la playa.

La ex conductora de canal 13 Lety Mancuello cumple con la cuarentena en México, donde se instaló hace unos meses junto a su novio youtuber Chad Uddstrom.

Ambos viven en un hotel, por lo que matan el aburrimiento grabando videos y protagonizando sesiones fotográficas.

El chef Óscar Pintos aprovecha el tiempo en casa para jugar con su hija:

"Tarde de maquillajes", escribió junto a una divertida foto donde se los ve a ambos con el rostro pintado.

Su compañero de programa Carlitos Ortellado busca generar conciencia a través de un desafío viral que consiste en mostrar los hábitos de higiene que implementa en casa.

En un video en el cual le cede la posta a Nathu González, Ortellado muestra las precauciones que toma todos los días al regresar a su casa después del canal.

A Dallys Ferreira la cuarentena la tiene muy inspirada.

La conductora de Abc TV sube a diario divertidos videos junto a su hija y su marido, tanto a sus redes como a las de la pequeña India Sporleder.