Video viral del doctor y socialité Raúl Fanego desata debate

No hay fin de semana en que una fotografía de Raúl Fanego no aparezca en la sección de Sociales de algún periódico o revista local.

Médico ginecólogo de día y socialité por la noche, Fanego es un personaje muy conocido en Asunción.

Esta semana, una cuenta de Twitter que ya fue eliminada pretendió escrachar al doctor compartiendo un video donde se lo ve bailando, cerveza en mano, con el torso desnudo.

Al enterarse de lo sucedido, Fanego lanzó un comunicado en su defensa argumentando que "la vida profesional es una cosa y la vida personal y social es otra. Me mato trabajando, profesionalmente soy impecable así que seguramente me seguirán viendo en muchas fiestas más y siempre siendo feliz. La vida es una sola. Basta de falsa moral", exigió.

El debate no tardó en comenzar. Santiago González habló sobre el pretendido "escrache" en su programa de Radio Monumental, donde el abogado José Casañas Levi advirtió que "la imagen de las personas es absolutamente inviolable y que una persona esté en un lugar público no autoriza a nadie a tomar una fotografía o grabar un video sin su autorización”.

Al igual que un sinfín de tuiteros, la chef televisiva Giannina Alfieri salió en su defensa.

Pero el tuit que mayor repercusión tuvo fue el de un usuario identificado como David Loppacher, quien proclamó que su cuenta "banca al doctor".

"Ojalá algún día me toque bailar cumbia con el doctor"; "También los terapeutas estamos bajo esa misma óptica, desde la universidad hasta graduarnos. A muchos colegas les genera una angustia tremenda vivir así"; "Sabe bailar y encima es un profesional de la hostia! Si fuese candidato a algo lo votaría"; "Hace 8 años cuando estaba por nacer mi primer hijo, no me di cuenta quién era, horas después le dije a mi hermano 'este es el tipo que sale en rincón vip y todo el año está bronceado', era el mismo. Un trato muy profesional. En su esfera privada puede divertirse como quiera", dicen otros de los tuits más likeados.

Mirá aquí el video de la discordia: