Menchi aparece sentada al lado de su marido, Óscar Acosta, y de sus hijas Montserrat, Guadalupe y Alejandra. Con el rostro serio y dejando entrever cierta tristeza por el momento que atraviesa, la conductora de Telefuturo denuncia en un video estar siendo víctima de una campaña de difamación.

En el material que compartió en sus redes empieza repasando su trayectoria en los medios y recordando momentos emblemáticos de su carrera para luego referirse al presente, diciendo entre otras cosas:

"Con mucha saña están pretendiendo desacreditar todo este transitar mío a lo largo de más de tres décadas. Si no he hablado hasta hoy, ha sido para no seguir el juego de aquellos que pretenden instalar una polémica estéril e infundada. ¿Quién puede siquiera pensar que yo no defiendo la vida?"

Menchi finaliza su descargo visiblemente emocionada, con una promesa: "Voy a seguir trabajando a pesar de aquellos que, recurriendo a calumnia, difamación e injurias, pretenden apartarme de tu afecto y tu confianza".

Vanessa Vázquez, quien a través de Twitter (@vanev87) inició una campaña exigiendo a la Fundación Teletón que no convoque a Menchi a la maratón televisiva que conduce cada año. En los últimos días, varios medios -principalmente del Grupo Cartes- se hicieron eco de las acusaciones de Vanessa, sumándose a la campaña difamatoria. Si bien la conductora no da nombres en el video, se especula que sus acusaciones apuntan principalmente al grupo liderado por, quien a través de Twitter () inició una campaña exigiendo a laque no convoque a Menchi a la maratón televisiva que conduce cada año. En los últimos días, varios medios -principalmente del- se hicieron eco de las acusaciones de Vanessa, sumándose a la campaña difamatoria.

Minutos después de compartir el video, Menchi llamó la atención de sus seguidores con un segundo posteo donde anunció que se tomará unos días de vacaciones para alejarse de esta situación.

Me tomo unos días de descanso ¡Nos vemos pronto!❤