Video de Carmiña con el corazón roto se hace viral después de años

"Cuando Carmiña dijo 'llorarás más de 10 veces por amor, es normal, nadie se muere de amor, hoy estamos mañana no' I really felt that (realmente lo sentí)", escribió una usuaria de Twitter llamada Jenni López.

El tuit recibió 1.500 likes y reflotó el viejo video de los tiempos de Carmiña como concursante en Baila Conmigo Paraguay.

En el video vuelto viral, la conductora reflexionaba sobre el amor dando a entender que su relación con el cantante Édgar Camarasa estaba atravesando un momento de fragilidad.

Si bien la relación de ambos terminó años atrás, las expresiones de Carmiña sensibilizaron a la comunidad tuitera:

Cabe recordar que "Llorarás más de 10 veces" era el nombre del tema que Carmiña lanzó junto a Talento de Barrio, el grupo de su entonces pareja, Édgar Camarasa: