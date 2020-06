Víctor Niella y Carlos Gómez enfrentados por causa de Hugo Ramírez

Con el inicio de la Fase 3 de la cuarentena inteligente muchos gimnasios reabrieron sus puertas, entre ellos el perteneciente a Víctor Niella.

Una de las primeras personas en asistir a dicho gym fue el diputado Hugo Ramírez, quien compartió un video entrenando allí incluso un día antes de su reapertura.

Esto molestó al periodista Carlos Gómez, quien hizo catarsis en Twitter escribiendo:

"Víctor Niella finge demencia y recibe como si nada a un bandido como Hugo Ramírez. El dipuchorro es 'figura' de su gimnasio, por lo visto a Víctor no le interesa que su empresa esté ligada a un personaje tan oscuro de la política paraguaya".

La repercusión del tuit fue inmediata: algunos secundaron la opinión del comunicador, y otros lo acusaron de meterse en cuestiones que no le competen.

"No va a tener clientes si va a mirar los pecados de cada uno de sus clientes, no es juez ofrece un servicio y le pagan por eso", opinó una internauta.

"Creo que si le excluye a esa rata de su gimnasio va tener más éxito. No se trata de ser juez, pero al menos si a mí me pide una pizza, y eso que la hago desde mi casa, juro que no le vendo... Tenemos que matar socialmente a estas lacras", opinó otra seguidora.

Hasta el momento, Niella se llamó a silencio en las redes sobre este tema.