Versus de famosos tras la muerte de Maradona

Nuestros mediáticos se han dividido en las redes sociales luego de que se conociera el fallecimiento del ex futbolista Diego Armando Maradona.

Entre alabanzas y juicios se encuentra las redes sociales tras la muerte del ex futbolista argentino Diego Maradona que ha dejado un dolor profundo para los amantes del fútbol y un legado de desaciertos para lo que no comparten la admiración por el 10.

La muerte de la estrella de 60 años se dio a conocer por medios argentinos en horas de la mañana del día miércoles, luego de que sufriera un paro cardiorrespiratorio en su vivienda en el barrio San Andrés, en la localidad de Tigre.

Las redes no han parado desde entonces y millones de celebridades y famosos se han pronunciado tras la pérdida y nuestro país no ha sido la excepción.

En un marco completamente dividido, nuestras figuras del espectáculo han salido al paso dejando claro cuál es su postura para con el rey del futbol y el escándalo mediático, quien venía danzando una vida de glorias y polémicas.

Luis Bareiro vía Twitter

"Creo que es imposible explicar con palabras lo que significó Maradona para los argentinos. Para un país que venía de la tragedia de una guerra absurda y desigual, las alegrías que les regaló ese pibe de barrio no tienen igual. Más allá de sus errores, un fenómeno irrepetible."

Florencia Gismondi vía Twitter

"Maradona (que descanse en paz) futbolista, defensor de Maduro y abandonador de hijos. Tres dias de duelo nacional, así va Argentina. Ni por Favaloro lo hicieron."

Arturo Villasanti vía Twitter

"Diego fue como todos, con claroscuros, con defectos y virtudes. Quién no? Con extremos si, superlativos. Al final no era un ejemplo, pero sus comienzos y gran parte de su carrera deben inspirar a cualquier deportista.Del barro de Fiorito al cielo del mundo. No cualquiera. Grande!"

José Gaona vía Twitter

"Los que critican este momento que estamos pasando los que amamos este deporte, no entienden nada de la VIDA QUE TE DA EL FÚTBOL. Que se guarden su falsa moral. Se fue el hombre, nace la leyenda."

Enrique Vargas Peña vía Twitter

"No sé qué decir sobre la muerte de Maradona. Nada. Mala gente, futbolista deshonesto, en fin..."