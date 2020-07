Vero Chaves: "¿Cómo hago que mis hijos sean inmunes al racismo latente en nuestro país?"

La top paraguaya Verónica Chaves compartió en sus redes sociales el dolor y la impotencia que le causa ver a sus hijos sufrir discriminación.

Según explicó, al iniciar su relación con Marcelo Toyotoshi hace más de 20 años atrás experimentó la sensación por primera vez, pero ahora le toca revivirla con sus hijos.

"El miedo, la ignorancia, la envidia, los prejuicios y el resentimiento se esconden detrás de la discriminación que nace en el ser humano a raíz de alguna profunda herida que en vez de ser tratada, curada y ayudarla a cicatrizar solo la han dejado infectarse de una maldad terrible", inicia el descargo que compartió en Instagram.

"No hay justificativo para las personas que actúan de manera despectiva con otros ya sea por el color de su piel, raza, creencias, clase social, preferencia sexual, impedimentos físicos u otras características que los hagan diferentes a ellos", expresó.

"Me resulta indignante como todavía hay personas que no pueden respetar porque si te cuesta aceptar por lo menos respetá! No ofendas!", reclamó y eso la llevó a recordar los inicios de su relación con su actual marido, el empresario Marcelo Toyotoshi.

"Aceptar fue siempre lo que me hacía ver con belleza todo lo que era diferente a mí y así aprendí a valorar disfrutando de varias culturas incluyendo la mía. Personalmente me ha tocado vivir esto con mi marido cuando empezamos a salir y se comprendía que en aquel tiempo se podía sentir y vivir la ignorancia y ofensa de las personas sobre la apariencia de los asiáticos, pero hoy en día tener que seguir haciendo oídos sordos sobre ese tema es muy triste", confesó.

"Me refiero específicamente a cómo hacer que mis hijos que son 50% japoneses y 50% paraguayos también sean inmunes al racismo latente en nuestro país. Todos tenemos sentimientos, y pienso que si viera a esas personas o a sus hijos y diera mi opinión sin corazón y respeto por ellas, sería mucho más dura de lo que ya han sido con mi familia", disparó.

"Las cuestiones que quisiera plantear acá con respecto a la discriminación son las siguientes: ¿Te hace mejor persona? ¿Te hace más feliz el hacer sentir mal a otro? ¿Te gustaría que te juzguen sin que te conozcan? ¿Cómo te sentirías si te hacen lo mismo? ¿Sabés que sos parte de la discriminación si no actuás para evitarla?", preguntó.

"'No hagas caso Vero!', me dirán muchos... pero si callo otorgo poder a que sigan la ignorancia y la maldad", finaliza el escrito.