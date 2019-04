"Tú y yo contra el mundo": Larissa insiste en la inocencia de Fabbro y Camarasa lo visita en prisión

Larissa Riquelme cumplió 8 años de noviazgo con Jonathan Fabbro. El ex mediocampista de la albirroja está preso desde mayo de 2018 en el penal de Ezeiza, pero ella sigue insistiendo en su inocencia.





"Me gustaría decirte tantas cosas... Me gustaría escribírtelas para que pudieras guardar mis sentimientos para siempre pero no me salen las palabras adecuadas que describan la intensidad", expresó Lari en un posteo.





"Sí puedo asegurarte que hoy me levanto por tí, sonrío por ti, me esfuerzo por ti, me ilusiono por ti y que de verdad vivo y muero por ti. Por tu lucho día a día. Contigo hasta el final", prometió en su escrito la novia del mundial.





abuso sexual luego que su propia ahijada lo denunciara y declarara en una cámara Gesell del Cuerpo Médico Forense sobre al menos cinco años de abusos. Fabbro fue procesado porluego que su propia ahijada lo denunciara y declarara en una cámara Gesell del Cuerpo Médico Forense sobre al menos cinco años de abusos.





bromeó en televisión sobre sus encuentros sexuales en la celda privada, también le dedicó al futbolista otros dos posteos en sus historias de Instagram. Larissa, quien defendió su inocencia en varias ocasiones e inclusosobre sus encuentros sexuales en la celda privada, también le dedicó al futbolista otros dos posteos en sus historias de Instagram.





El cumbiero Édgar Camarasa también recurrió esta semana a sus redes sociales para defender al futbolista:

"En las malas conocemos a los amigos, porque en las buenas estamos todos", escribió en una historia donde mostró que estaba visitando al futbolista en el penal de Ezeiza.





Recordemos que el cantante compartió varias veces el escenario con Fabbro, interpretando a dúo canciones como "Cerro sos mi vida" y "Deja de llorar".





