Trucos y secretos para un mejor uso de WhatsApp

Todos tenemos esta aplicación gratuita en nuestro móvil. Ya forma parte de nuestro día a día, es por eso que hoy te mostramos algunas funciones para que puedas sacarle el máximo provecho. Algunas las conocés y otras quizás no; tomá nota!

1- Generalmente eliminamos las fotos y videos que nos llegan de grupos y mensajes privados; sin embargo la aplicación va guardando todo en el caché del teléfono. Para eliminar esos datos y liberar espacio de tu Smartphone, andá a Configuración o Ajustes – Aplicaciones – Seleccioná WhatsApp – Almacenamiento o Memoria. Ahí encontrarás la opción de borrar todos los datos o solo el caché de la app. Antes aseguráte de guardar la información importante o que consideres te pueda servir más adelante.

2- Muchos ya lo utilizan en el trabajo o incluso en casa pues les resulta más cómodo, pero si vos aún no sabés usar el WhatsApp Web, tenés que hacer lo siguiente: ingresá a la web oficial de la app, donde te saldrá un Código QR. En tu celular ingresá luego a la aplicación; en el índice superior derecho vas a encontrar 3 puntitos. Abrilos y seleccioná 'WhatsApp Web'. Si es la primera vez que lo utilizas, la app abrirá tu cámara; escaneá el Código QR y automáticamente se conectará a tu cuenta. No te olvides de cerrar siempre la sesión, más si estás en la ofi.

3- Para los grupos también hay muchas opciones; si sos administrador de uno y querés tener más de un administrador para que todo esté bajo control, podés hacer lo siguiente: Vas a la lista de participantes y seleccionás el contacto para darle esa nueva función. Listo, ahora ya pueden controlar mejor los grupos de varios participantes.

4- Seguimos con los grupos; en los mensajes directos tenemos la opción del check azul para saber cuándo leen nuestro mensaje, pero en los grupos eso suele resultar más complicado por la cantidad de participantes. Si te interesa saber quién recibió y sobre todo leyó tu mensaje, seleccioná el mismo, nuevamente tocá los tres puntos y luego apretá Info.

5- Los chats: al seleccionar uno podés hacer muchas cosas con él; archivarlo para que no aparezca con los chats principales, también podés ponerlo como no leído así no te olvidás de responder, podés fijarlo para que permanezca al principio en la lista y obviamente podés eliminarlo completamente.

Cuando quieras encontrar un mensaje, independientemente a que haya sido enviado en un grupo o un chat personal, no es necesario que retrocedas los mensajes semanas y semanas para dar con el que querés. Basta con utilizar el buscador con alguna palabra específica y listo.

6- Con los emojis también hay algunos trucos que podés implementar. Por ejemplo, hacer que se vean de diferentes tamaños. ¿Cómo? Dependiendo del tamaño que quieras que tengas, tenés que enviar varios o de a uno a la vez. Al enviar un solo emoji, el mismo se verá muy grande; dos seguidos lucirán un poco más pequeños; y de cuatro en adelante mucho más chicos.

7- La app también te da la opción de ponerle formato al texto.

Negrita: colocá la palabra entre asteriscos (*)

Cursiva: poné las letras entre guiones bajos (_)

Tachado: ubicálas dentro de virgulillas -lo que para nosotros sería el signo del acento nasal- (~)

8- Los checks azules no solo nos ayudan a saber cuándo una persona leyó nuestro mensaje, además nos permiten conocer la hora exacta en que lo hicieron: Seleccioná el mensaje, andá a los tres puntos y luego a Info; vas a poder saber la hora en que lo recibieron y a qué hora lo leyeron.

9- Va el último truco por si aún no lo hayas probado. Todos queremos tener más privacidad de vez en cuando y que nadie sepa en qué momento leemos los mensajes; para eso los pasos son los siguientes: Ingresás a la app, vas a los tres puntos – Ajustes – Cuenta y Privacidad. Allí vas a encontrar todas las opciones para pasar desapercibido en WhatsApp.