Tras su comentada salida de Canal 4, Aníbal Espínola se incorpora este lunes a C9N

El pasado mes de julio se hizo pública una lista de comunicadores que habrían recibido pagos de la EBY en concepto de publicidad. Entre los profesionales del listado figuraba Aníbal Espínola, periodista que en ese entonces llevaba más de 10 años trabajando en el grupo Vierci.

Según el documento, Aníbal había sido beneficiado con un monto de Gs. 21 millones. Unas horas después de la publicación de la lista, Espínola presentó su renuncia a los directivos del canal:

"La gente que sigue mi trabajo e incluso mis redes sociales, se habrá percatado que yo nunca fui complaciente con el gobierno saliente; si había que criticar, criticaba y si había que destacar algo positivo también lo hacía, como corresponde. Yo aparecí en la lista porque ofrecí un servicio de publicidad para una radio de Limpio; yo expedí mi factura y eso fue todo. Nada fue por debajo de la mesa, pero por una cuestión de coherencia presenté mi renuncia para demostrar que no tenía nada que ocultar. Sinceramente, por los más de 10 años que llevaba en la empresa, por el esfuerzo que puse todo ese tiempo, por mi trayectoria pensé que no la iban a aceptar. Mis jefes directos me dieron su respaldo total pero ellos a su vez son dependientes de otras personas; esa gente tuvo un criterio diferente y aquí estamos. Pero quedó claro que yo no salí por una cuestión de que fui deshonesto en cuanto a mi objetividad", aclara.

anibal2.jpg

Apenas se supo de su desvinculación de Telefuturo, el teléfono de Aníbal empezó a sonar: "Hubo propuestas del ámbito privado para trabajar en derecho, también me llegó una oferta de la administración publica... Pero yo sigo enamorado del bichito del periodismo. Soy un hombre de trincheras, y hasta que me den las ganas y el cuerpo quiero seguir en las trincheras, no detrás de un escritorio", dice el comunicador y abogado, antes de confesar uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en estos días de incertidumbre respecto a su futuro laboral: "Costaba verles salir a mi hijo y a mi esposa para irse a trabajar, y yo que me quedaba en casa. El trabajo y la dedicación es lo que me caracterizó siempre; yo empecé a descansar recién esta semana, luego de firmar mi contrato con el 9, porque me costó asimilar la situación después de mi salida y barajar la posibilidad de alejarme de los medios definitivamente", admite.

Hoy, esos temores quedaron atrás. Este lunes, Aníbal Espínola se estrenará como conductor del Noticiero Central de C9N (18:00 a 20:00 h.) junto a Silvio Cuevas y empezará a armar materiales y entrevistas especiales para Canal 9. "Mi retorno a la calle va a ser en la asunción presidencial", adelanta, "La ansiedad me está ganando".