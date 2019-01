Tras presentar su renuncia, Yota conduce La Mañana de Cada Día y Chipi la felicita: "Orgulloso de vos"

Hoy, la (ex) estrella del 9 empezó a cumplir un preaviso de 30 días y su pareja, el periodista deportivo Jorge 'Chipi' Vera la felicitó por encarar el desafío con buena predisposición:

"Siempre con una sonrisa, siempre genial... Orgulloso de vos", escribió el comunicador junto a una foto de su mujer conduciendo el programa que la vio surgir como figura.

"Seguramente ya vieron algo en redes, y yo no voy a hablar para los medios. Pero como ustedes son mi familia, y porque merecen saber la verdad, les quiero contar que efectivamente ayer renuncié al SNT después de 17 años. Los motivos son muy personales, pero también es cierto que hace dos años, más o menos, ya hay un desgaste importante en el relacionamiento con los directivos del canal. La gota que colmó el vaso, es el despido de Chipi, que ocurrió el lunes, ya a vuelta de vacaciones. Entonces, creo que hay momentos en los que debemos tomar decisiones y priorizar a nuestra familia, y es lo que estoy haciendo. Mi pre aviso es de 30 días, pero no se hasta cuándo el canal me pedirá que vaya a hacer el programa. Cada programa, claramente, va a ser como el último para mí. Y son 17 años de programa, así que les ruego todo el acompañamiento y la fuerza para sacarlo genialmente ¡cómo siempre lo hicimos!", finaliza el texto.