Tras la renuncia de Yolanda Park, Luis Aníbal Schupp dispara: "Su ex le garroteaba"

"No tienen por qué cuestionar nada a Yolanda Park, la libertad no tiene precio", escribió, agregando: "Aparte según cuento de pasillo, su ex le garroteaba".

Los seguidores de Schupp no tardaron en responder al llamativo posteo. Algunos pusieron en duda la afirmación del político.

Otros tuiteros, en cambio, apoyaron su acusación.

En el hilo que sigue a su posteo original, Schupp fue incluso más duro y se ratificó en la acusación contra Roberto Pérez: "Si no tengo pruebas, no hablo".

