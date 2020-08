Tildan de gay al hijo de Nelson Haedo y él lo defiende: "Dejamelo a mí"

El pasado mes de abril el hijo mayor de Nelson Haedo Valdez, Samuel, debutó en Instagram compartiendo una foto con su padre.

Desde entonces el adolescente de 13 años postea esporádicamente teniendo siempre gran repercusión.

Esta vez, Samuel compartió con sus 62 mil seguidores una fotografía mirando el horizonte y el comentario de uno de ellos llamó la atención de su padre, quien no dudó en salir a defenderlo:

"Que gay, cómo no te gusta el fútbol", decía el comentario que indignó a Nelson.

Samuel respondió primero aclarando que no quiere ser futbolista, y Nelson lo apoyó escribiendo:

"Mi rey, tú sigue tu camino así como lo estás haciendo: ejemplar. Nunca te dejes llevar por lo que los otros digan o piensen, tú a lo tuyo mi rey y el resto déjamelo a mí", sentenció el león guaraní colocando emojis de puños cerrados.

Otra figura pública que salió en su favor fue José Ayala. El conductor expresó:

"Pibe, hacé lo que te guste! A mí me decían que tenía que ser médico como mi papá o escribano como mamá. No me gustaba, ¿y sabés lo genial? Mis viejos lo entendieron y me dejaron hacer lo que me apasiona que es el arte. Un abrazo campeón".