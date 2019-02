The Fenders, declarados "artistas ilustres" de Campo 9 por resolución municipal

polémica desatada en 'El Gran Show de la Tele', los integrantes de The Fenders siguen sumando detractores... y fanáticos. Tras ladesatada en, los integrantes desiguen sumando detractores... y fanáticos.





opinión al respecto comunicadores como Pelusa Rubín y músicos como Édgar Camarasa. Hasta el momento solo habían expresado sual respecto comunicadores comoy músicos como

Ahora el intendente de Campo 9 suma su voz al tema del momento: Derlis 'Piti' Espínola no solo publicó un escrito en su fanpage manifestando su "total apoyo" al grupo; también reveló haberle entregado unos meses atrás la distinción de Artistas Ilustres de la ciudad:





"Quiero enviar mi saludo cordial y mi total apoyo a la agrupación más estable del Paraguay, The Fenders, que más allá de haber hecho una broma o haberse expresado mal en un medio televisivo nadie puede negar el nivel artístico y la calidad humana que ofrecen", empieza la publicación del intendente en , empieza la publicación del intendente en Facebook





"Hace solo unos meses atrás fueron declarados por Resolución Municipal N° 1860/2018 Artistas Ilustres de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia por el sacrificio enorme que han realizado para llegar hasta donde hoy están y porque su ciudad natal reconoce su trabajo", continúa.





"Quienes hoy critican a esta agrupación es solo porque no los conocen, porque estoy seguro que en Juan Eulogio Estigarribia la ciudadanía los apoya y valora el esfuerzo de gente trabajadora, honesta y sin vicios. Muchas fuerza y muchos éxitos! Estamos convencidos de que seguirán como embajadores artísticos de nuestra amada ciudad porque 30 años de carrera no podrán ser derribados con 3 minutos de entrevista maliciosa. The Fenders es profeta en su tierra con miles de seguidores a nivel local, nacional e internacional!", finaliza el escrito del político.