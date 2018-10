Â¡Tenemos los chats! Fuerte pelea en Whatsapp entre los periodistas Gabriela LeÃ³n y Mariano LÃ³pez

Unas horas después, ya rodeado de sus colegas, Mariano intentó hablar con otra de las detenidas, Alba Armoa Núñez, mientras ésta se dirigía al sanitario caminando por los estrechos pasillos del Poder Judicial.





Gabriela León, la conocida cronista de policiales de Telefuturo también se encontraba en el lugar. Grande fue la sorpresa de sus colegas cuando ésta compartió, en un grupo de Whatsapp de periodistas del área, un video en el que acusaba a Mariano de golpearla en su afán de hablar con Alba Armoa. , la conocida cronista de policiales detambién se encontraba en el lugar. Grande fue la sorpresa de sus colegas cuando ésta compartió, en undel área, un video en el que acusaba a Mariano deen su afán de hablar con Alba Armoa.





Gabriela Leon.jpg



"Siempre nos apretamos todo mal pero nunca nos golpeamos entre compañeros. Jugá lucha libre con quienes trancan, no con quienes intentamos hacer nuestro trabajo igual que vos", acusó Gabi.





Como los rumores de pasillo decían que la molestia de Gabi en realidad guardaba relación con la exclusiva que Mariano había conseguido esa mañana, la propia periodista abrió el paraguas: "Me dolió el golpe, no la entrevista. A veces unos ganan y otros pierden. Ayer se te dio, felicidades, pero agresión no", disparó León.





Mariano negó en todo momento haberla golpeado, minimizando la situación: "Es un absurdo esta discusión. Yo les respeto a todos. Gracias por el video. No quedo mal así y todos ven lo que pasó", escribió.





Mariano Lopez.jpg



Con la frontalidad que la caracteriza, aparentemente molesta, León respondió con un audio: "Decidí poner el video Mariano porque te vi hoy en Tribunales diciendo que yo me hacía la víctima. Yo no me hacía la víctima. Justo llegué a Tribunales y en flagrancia te agarré hablando de mí, diciendo que esa situación no ocurrió. Te envío el video para que veas que en realidad sí pasó. Todos estábamos queriendo hacer la nota. Siempre hay empujones entre periodistas y camarógrafos cuando hay un caso así, pero nunca hay problemas entre periodistas que se codean", se la escucha decir en el audio a Gabriela.





Te mostramos el video del momento de la discordia. ¿Creés que Mariano golpeó o no a Gabriela León?





Embed















Ayer, mientras el país entero hablaba sobre elen la vivienda de las calles Oliva y Montevideo, en Asunción, else lucía logrando una entrevista exclusiva con, autor confeso del macabro crimen.