Tania Domaniczky reapareció en TV con fuertes declaraciones

En una amena entrevista realizada por Verónica Vega en el programa "Qué me pongo?", Tania Domaniczky recordó sus tiempos de reina de belleza y confirmó una leyenda urbana: mucha maldad ronda en el backstage de ese tipo de certámenes.

Recordando el primer evento internacional al que asistió, reveló: "Las venezolanas cuando te ven como competencia te marcan y te persiguen. Estudian cada uno de tus movimientos. Yo había armado un grupo de amigas pero éramos todas muy inocentes. De ese grupo, a la pobre Miss Colombia le cortaron la tira de su vestido; a otra le rompieron el taco del zapato y a mí, como ellas se dieron cuenta que yo siempre tomaba agua, me pusieron vinagre en la botellita".

Tania explicó que ese ensañamiento se debía a sus fuertes chances de ganar la corona: "Conmigo fueron muy duras las chicas porque yo era competencia desde el vamos. En la noche final, antes de salir con el traje de noche hacíamos una presentación con traje de diseñador. Yo dejé colgadito mi vestido de noche y cuando me voy a cambiar mi vestido había desaparecido. Yo estaba llorando, mi maquillaje se corrió todo. Por suerte había un maquillador paraguayo en el equipo que encerró a todas las chicas en un cuarto y dijo 'hasta que aparezca el vestido de Paraguay de acá no van a salir'. Encontraron mi vestido en el bolso de un peinador hecho una galleta. No se contentaron con eso y cuando anunciaron a la ganadora felicitaron a la otra chica, no a mí", recordó.

Tania también aprovechó la entrevista para hablar de moda. Al consultarle qué prenda no se pone aunque esté de moda respondió sin dudar: "Esos championes gruesos como los de Lali Espósito. No me aprendí ni el nombre porque no me interesa".

Sí, en cambio, confesó que ama los shorts: "Cuanto más cortitos, mejor", dijo riendo.

El programa "Qué me pongo?" se emite los sábados a las 22:00 horas por América TV.

La entrevista completa a Tania Domaniczky se encuentra en el canal de Youtube del citado medio.