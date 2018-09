¡Tana Schémbori se casa en la playa! "Es un paso que Bauti quería que demos con José"

invitacion.jpg



Para que los invitados empiecen a prepararse para el viaje, Tana y Josテゥ les enviaron una invitaciテウn en video donde se escucha al dテコo 'Purahテゥi Soul' interpretando el 'Himno al Amor'. Las ilustraciones que acompaテアan el video y dan vida a la tarjeta son del artista Ricardo Migliorisi.





"Ricardo me hizo los dibujos especialmente para la tarjeta y Purahテゥi Soul me hizo la mテコsica, todos con mucha buena onda. Demasiado querテュamos casarnos con Josテゥ y estamos muy emocionados porque es un paso que Bauti querテュa que demos y nosotros querテュamos hacer hace rato pero no podテュamos por el tiempo y la inversiテウn que requiere", cuenta Tana en exclusiva para PrimiciasYa Paraguay.





La boda de Tana y Josテゥ serテ。 frente al mar, a las 5 pm., para ver la caテュda del sol: "Si nos casテ。bamos en Paraguay hubiテゥramos tenido que invitar a medio paテュs", explica Tana, una de las personas mテ。s conocidas y queridas del medio.





El hotel elegido por la pareja se llama Barcelテウ Bテ。varo Palace. Segテコn pudimos averiguar, es un resort all inclusive que cuenta con 12 restaurantes, un campo de golf, discoteca, un club de niテアos que funciona como guarderテュa y hasta un tren que recorre el complejo.





