Así suena el tema de Berta Rojas y Chirola

Con Chirola Ruiz Díaz cantando en el jardín de su casa en Asunción y Berta Rojas ejecutando la guitarra en su estudio en Boston, Estados Unidos, inicia el video del tema "No da lo mismo".

La colaboración entre ambos artistas paraguayos se estrenó en la noche del jueves en el evento Gramo Revolución.

Berta contó que todo empezó luego de un vivo de Chirola en Instagram:

“Resoné con él. Me enterneció profundamente la desnudez de un artista que se entregaba en tiempos difíciles. Su gesto me llevó a escribirle y, en respuesta, Chiro me envió una canción. No era cualquier canción; en la desnudez de su guitarra y su voz sentí su alma. Quise vestir de sonidos esa música y el sí de Chiro fue un giro hacia una aventura que nos trae hasta aquí”, explicó la concertista.

"Está cambiando el mundo y ya nada será igual. Habrá que resucitarnos... Buscar en lo más profundo del alma la señal. Habrá que reconectarnos", dice el coro de la canción en cuestión.

