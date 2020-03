Sol Cartes se muestra al natural en programa de Instagram TV

A diferencia de los tutoriales de maquillaje que acostumbra compartir, la influencer paraguaya Analía Brizueña decidió maquillar y de paso entrevistar a la socialité Sol Cartes.

La hija del expresidente empezó el video mostrándose al natural y fue confesándose mientras Analía la maquillaba.

En el material, que cuenta con 28.600 reproducciones en Instagram TV y 4.000 en Youtube, Sol cuenta cómo conoció a su novio Patrick Bendlin:

"Nos conocimos en un viaje, en una farra en Punta del Este. Tenemos muchos amigos en común y nos presentaron. Nos conocimos pero ahí quedó, después de un año recién nos encontramos en un cumpleaños y ahí empezó el flechazo y nunca más dejamos de hablar, hasta ahora que estoy casi casada", reveló Sol Cartes.

Sobre el pedido de mano, confesó: "Patrick es muy bueno con las sorpresas, yo no sospechaba nada. Ese día que él mi pidió nosotros estábamos en la playa. Fue el 6 de agosto; él me dijo que tenía una sorpresa por mi cumple. El único que sabía era mi papá porque le pidió la mano. Me dijo 'ponete más linda que nunca porque nos vamos a ir a cenar a un lugar super lindo. En el camino él no hablaba, se notaba que estaba nervioso. Llegamos, viene una chica y me tapa los ojos. Ahí en mi mente ya dije 'sí'. Me destapan los ojos y estaba todo preparado. Yo soy re expresiva. Agarré, me tiré y los dos lloramos".

Sol también habló de su familia, revelando que su madre es menos demostrativa que su padre, Horacio Cartes: "Mi papá es re endulzante. Te da besos, te abraza y no podés respirar. Cuando entremos al altar, todo lo que me va a hacer llorar!", suspiró.

La hija menor del ex mandatario reveló que su boda será el 20 de junio en nuestro país.

Mirá aquí la entrevista completa: