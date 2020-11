Silvia Viera estrena "El Mundo Nos Vigila" por América Tv

"El Mundo Nos Vigila" es la nueva propuesta televisiva de América Tv que se estrena este domingo con la conducción de la periodista Silvia Viera.

El programa busca desarrollar temas profundos sobre las grandes teorías de conspiración, encontrar respuestas a los secretos que nos ocultan las potencias mundiales, y descubrir quienes en verdad controlan nuestra vida.

La propuesta llega por los canales 18 y 22 de Tigo Star todos los domingos a las 19:30 horas.

En conversación con Primicias Ya, Silva Viera nos comenta todos los detalles de uno de los estrenos más importantes de la nueva programación de América Tv Paraguay.

¿De qué trata "El Mundo Nos Vigila"?

"El mundo nos vigila" realmente lo que va a hacer es responder todas esas preguntas que siempre tenemos, que nos hacemos constantemente. Y también ir revelando un poco lo que siempre se viene hablando, especulando, sobre todo en estos últimos tiempos, coronavirus, cuarentena y demás. Si hay alguien mas arriba de nosotros, y no me refiero a presidentes ni gobiernos, si no si hay de verdad grupos que manejan nuestro destino y que van dirigiendo como va a ser la vida y cómo se va a guiar la humanidad. Así que esas son las cuestiones que constantemente existen pero que esta vez vamos a buscarle respuestas y vamos a encontrarlas, y por sobretodo vamos a dejar que la audiencia sea la que va a dictaminar si es cierto o no todas estas teorías conspirativas.

¿El programa va a tener invitados?, ¿Nos podés contar quién estará en el primer episodio?

Vamos a ir teniendo siempre invitados para ir viendo un poco también las posturas, las opiniones, para que también puedan defender las mismas. En este primer programa vamos a tocar la masonería, claramente es un tema que está muy vigente, y aquí también en Paraguay que hay grupos conocidos de masones, vamos a tener a alguien muy importante de la gran logia simbólica del Paraguay que es la que rige todas las logias que están actualmente. Así que vamos a tener un invitado muy importante y calificado porque tiene el grado más alto aquí en el país.

¿Que debemos esperar de "El Mundo Nos Vigila"?

Lo que podemos esperar es que vamos a generar en los espectadores opiniones propias en base a informaciones reales, porque vamos a traer mucho contenido de libros, muchas situaciones que se dieron a lo largo de los años en la humanidad, entre otras. Entonces con esto vamos a darle el poder a la gente que busque su opinión partiendo de la información. Es un programa que puede interesar a todos los integrantes de una familia. Así que eso podemos esperar.

¿Cuando arrancó esta idea cómo proyecto televisivo?

Cuando arrancaba la pandemia nacía toda la idea de "El Mundo Nos Vigila" y hoy ya es una realidad. Es como que todos los astros se alinearon y pude encontrar en América Tv un espacio, porque si bien los temas que vamos a tocar son delicados en algunos puntos, no son para tocarlos en cualquier medio. Y creo que América Tv Paraguay es la pantalla ideal, que te permite decir las cosas, siempre dentro del marco del respeto, pero poder decirlas, y eso hoy en día es súper valorable.