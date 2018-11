Silvia Flores y Aldana Mesa se enfrentan en las redes: "Tu humor me da pena"

Embed Ver esta publicación en Instagram "MBO'EHARA NDAHA'EI NIÑERA" Homenaje a las maestras que a diario tienen que aguantar criaturas akahata, papas irresponsables y ahora también grupos escolares de whatsaap!! Mis respetos para ustedes maestras!! ❤ Una publicación compartida por Silvia flores (@sil05flores) el 15 de Nov de 2018 a las 3:28 PST

Lejos de tomárselo con humor, a Aldana Mesa le molestó el posteo: “¿A vos en serio te da gracia cuando ves tu vídeo? Porque a mí me da pena, sinceramente. Informate cuando puedas sobre el caso de un bebé de 2 años que fue agredido físicamente por una maestra en la guardería, mientras sus padres trabajaban. Hoy, esa maestra está presa. Hay de todo, y estos temas de crianza no dan como para tomarlos tan a la ligera y hacerse la graciosa”, disparó la locutora. Aldana Mesa1.jpg



Silvia no se quedó callada, y justificó su video argumentando que hay varios docentes en su familia que la motivaron a grabar el material:

“Conozco el caso de la guardería y es una pena lo que sucedió... las maestras con vocación de enseñanza son miles, las que lo hacen por necesidad o porque no les queda de otra son minoría. Y te aseguro que hablo con propiedad, mi familia entera son docentes de colegios públicos y privados y no te hacés idea de las cosas que soportan las profes, más aún con chicos de escasos recursos. Aquí no pretendo hacerme la ñembo graciosa, simplemente estoy (a mi manera) exponiendo una realidad. Desde el humor a veces también podemos aportar algo a la sociedad”, escribió, y en otro posteo agregó: “Ojalá algún día entiendas mi tipo de humor”. Aldana Mesa2.jpg



A los seguidores de la humorista no les cayó bien la queja de Aldana. Algunos se lo hicieron saber, y ella se tomó el tiempo de responder, aclarando la razón de su descontento:

" Estoy absolutamente de acuerdo con que las docentes merecen respeto y el respeto se enseña en la casa. Yo soy docente universitaria, y sé lo que es lidiar con adolescentes que no quieren estudiar. Yo no pongo en tela de juicio la calidad del humor del posteo. Independientemente a que me guste o no, hay una cuestión por la que se está luchando abiertamente que es la no violencia a la niñez y adolescencia y cualquier comentario (aunque sea en chiste), que directa o indirectamente la promueva, no va a tener mi aprobación. Porque en chiste, también se dicen verdades" , sentenció.





Aldana Mesa3.jpg



