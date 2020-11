Sigue la novela de Lourdes Motta y su ex novio

Todo había iniciado cuando Héctor García, ex pareja de la modelo paraguaya publicará una foto donde se lo ve tomando sol con una mujer. Si bien la foto dice todo y nada a la vez, los internautas han reaccionado rápidamente y han calificado la acción del empresario mexicano como "provocativo".

Al parecer esta foto llegó a la Miss Lourdes Motta quien salió a pedir en redes sociales que no le envíen la imagen de su ex.

"Amigos agradezco su preocupación, pero eviten mandarme fotos y videos de mi ex. Créanme que no es necesario. Estoy más que bien. Gracias".

Posteriormente la compatriota subió a sus historias de Instagram otra reflexión para ella misma que decía.

"Honra tus experiencias. Todo lo que viviste, bueno o malo, forjaron la persona que eres hoy. No halles culpas, hiciste lo mejor que pudiste en el grado de consciencia que tenías en ese momento, perdónate, no te culpes por el pasado, no sabías lo que ahora sabes. No eres eso que tu mente te dice. Eres luz."

Más tarde, vuelve Héctor García, quien se muestra de vacaciones y disfrutando al estilo veraniego y con otras mujeres, publicando un corto vídeo en el que se escucha la canción "Parce" del cantante Maluma que entona.

"Mi cielo azul lo pusiste gris, ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí. Mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré".

No tardó mucho, y lo que ya parecía una batalla de indirectas se confirmó cuando Lourdes Motta sale al paso y comparte una historia de Instagram de ella con un filtro de cuernos. Que sugiere cual podría ser el motivo por el que la pareja decidió terminar su relación.