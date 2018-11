Sigue la luna de miel de Maga Caballero y su novio noruego

El recorrido empezó en Colonia Independencia, donde disfrutaron del Salto Pa'i. Siguieron refrescándose en las aguas de Atyra y luego pasaron por la cabaña Itakua en Itacurubi. Ahora están en Ayolas, Misiones, disfrutando de la quinta Coratei.

En los videos que Maga comparte en sus redes se los ve enamorados, bromeando en todo momento. Unos días atrás, le mediática le contaba a PrimiciasYa Paraguay los detalles de su historia de amor:

"Nos conocimos el 3 de abril de este año en Punta Cana. Yo hice un viaje con toda mi familia; un día estábamos en un barco y Karzan me llamó la atención porque era el único tipo que ni me miraba. Ahí nos conocimos, me pareció demasiado respetuoso, empezamos a hablar, salimos a cenar unos días después allá en Punta Cana y nos enamoramos muy fuerte. El resto de los días que nos quedaban en Punta Cana estuvimos juntos; nos pasamos saliendo y conociéndonos más. El reencuentro fue tres meses después, en Cuba. Ahí empezamos a hacer planes para que él venga a Paraguay. Él es ingeniero civil, así que le contacté con una amiga que también es ingeniera para que él pueda conseguir un trabajo acá, pero es muy complicado por el tema del idioma: él no habla español; habla solamente inglés, curdo y noruego, porque vive en Noruega desde los 5 años. Hasta ahora no conseguimos nada para él acá, pero los planes son que venga a vivir a Paraguay", le confesaba Maga a nuestra página.

