¡"Shar at so to to pich" se volvió canción!

El paso de Shantal Giménez por el programa "Noche de Show" terminó siendo noticia nacional.

Molesta con sus ex compañeras de grupo, la cantante de "Las Culisueltas" pretendió insultarlas en inglés pero terminó haciendo el ridículo al soltar una frase que en las redes transcribieron como "Shar at so to to pich".

Según explicó luego Shantal, en el programa le habían invitado unos tragos con alcohol que la llevaron a cometer el bochorno.

Lo cierto y lo concreto es que a raíz de la viralización del video -y los Memes, que tampoco tardaron en inundar las redes- un usuario tuvo la idea de convertir la frase en canción.

Escuchá aquí el remix de "Shar at so to to pich":