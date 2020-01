¡Serie de Netflix parodia el video del Borracho de la Arbolada!

Es sabido que el video del Borracho de la Arbolada no sólo causó furor en nuestro país sino que cruzó fronteras inimaginables, pero es imposible no sorprenderse al ver que llegó hasta Netflix.

"El vecino" es una serie española producida por la plataforma de streaming que se estrenó el pasado 31 de diciembre.

“Un extraterrestre llega a nuestro mundo y le transmite sus poderes a Javier. Pero él, que con treinta años no le va precisamente bien ni en su vida profesional, ni en su relación con su novia, ni en eso de lidiar con la madurez, no sabe cómo usar sus nuevos superpoderes. Para eso está su vecino José Ramón”, dice la sinopsis de la serie que por el momento cuenta con una sola temporada de 10 episodios.

Muy bien recibida por los televidentes, que celebran su humor y su ironía, la serie parodia al Borracho de la Arbolada en el episodio 5:

"Y voló... y me hizo volar... y yo volé de él... y me salva y me suelta, y me dice...", relata el personaje de José Ramón en una entrevista tal como sucedió con el Borracho de la Arbolada.

La referencia al video viral no pasó desapercibida entre los seguidores de la serie, que apreciaron la broma en las redes:

Diego Armando Pérez Acosta, más conocido como "el Borracho de la Arbolada", se hizo viral en 2009 luego de sufrir un accidente y relatárselo a un periodista de canal 13.

