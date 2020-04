Sergio Cuquejo: "¡Dejemos de hablar mal de los demás!"

El músico, productor y arreglador paraguayo Sergio Cuquejo sorprendió con una reflexión en Facebook en la que acusa a colegas suyos de hacer críticas que están muy lejos de ser constructivas:

"Estoy triste y dolido. ¿Cómo es posible que en este tiempo de cuarentena no aprendamos la lección? Dejemos de hablar mal de los demás, de los colegas, de los músicos, de las personas... ¿Acaso no se dan cuenta que el mundo ya cambió? ¿Qué otra señal necesitamos para aprender? La música Dios la creó para compartir, no para competir! Cambiemos de actitud y reflexionemos. ¡No voy a parar de hacer música hasta el último suspiro!", prometió en un posteo que hasta el momento fue compartido 50 veces y suma unos 430 likes.

Si bien evitó dar el nombre del o los colegas a los que se refería, respondió a la consulta de una seguidora con más detalles:

"Realmente me tocó el corazón la maldad y la hipocresía de personas del entorno musical hablando debalde y haciendo daño! Ojalá que reflexionen y vean que está muy mal", reclamó.

Varios músicos de gran renombre se hicieron eco de la publicación de Sergio y en algunos casos hasta sumaron sus propios reclamos:

“En este momento si no estamos juntos de igual a igual es porque ya no vamos a aprender nada”, meditó Luz María Bobadilla, directora del FONDEC.

“Como siempre digo, yo no quiero que digan de mí que soy buena, linda o calidad, no interesa eso, pero con el laburo no se metan… Lo que está bien hecho, está bien hecho y punto, independiente de lo demás... Acá nomas se mezclan todos los tantos. Muchas cosas están cambiando Sergio”, opinó la cantante Andrea Valobra.

“Lindo mensaje, pero no creo que Sergio se refiera a él. Jamás creeré que alguien hable mal de su trabajo, o que intente competir con él, al único que considero nivel Dios”, manifestó el maestro Lito Barrios.

“Sergio querido: más allá de lo que haya pasado, que no sé ni me interesa, queda siempre la calidad impecable de tu trabajo en la MÚSICA, con mayúsculas”, expresó José Antonio Galeano.

El músico Rolando Chaparro escribió: “Fuerza querido amigo! No tenés que demostrarle nada a nadie, tu valor es indiscutible”.

La actriz Clotilde Cabral se sumó con un: “Te admiro Sergio Cuquejo! Vos estás por encima de las mezquindades”.

Mientras que la actual Directora de Cultura, Angie Duarte, manifestó: “Sergio querido, pienso igual que vos... una pena que mucha gente aún no haya entendido el mensaje del tiempo que estamos viviendo. Lo importante es que la gente de bien así como vos, siga haciendo cosas, siga sumando su granito de arena. La idea es sumar y compartir, no competir. Y los que aún no hayan entendido ojalá que lo hagan pronto”.