Semana decisiva: antes del viernes se define el futuro de varias figuras de la radiofonía paraguaya

"Desde el mes de enero arrancamos el 2019 en Monumental; en la primera o segunda semana ya estaríamos al aire", le dijo Santula a Extra este fin de semana, probablemente sin imaginar la movida de medios que generaría esa declaración.

ENRIQUE DÁVALOS: ¿DE ÑANDUTI A RADIO 1000?

Es que Santiago además anunció el pase de su eterna dupla, Enrique Dávalos, a Radio 1000, algo que según el comunicador no está 100% cerrado ya que aún no presentó su renuncia a la familia Rubín: "Aún no oficialicé nada. Creo que en Ñanduti me quieren proponer otra cosa. La verdad que el anuncio de Santiago aceleró un poco todo y esta semana voy a definir qué hago. Lo más probable es que me vaya a la otra radio (1000, adquirida recientemente por Cristian Chena) pero tengo que tener aún una charla en Ñanduti", reveló.

Sobre sus 7 años trabajando con Santula, dijo: "Nosotros ya nos entendemos con la mirada; nos conocemos de memoria. Obviamente trabajar con otra gente va a ser un desafío importante y cada uno tendrá que adaptarse por su cuenta. Es muy loco porque si mi programa fuera a la mañana hasta podríamos ser competencia. Pero la relación de amistad se mantiene y el trabajo conjunto en AAM también; es más, creo que se va a fortalecer con nuestra incursión en las nuevas radios".

JAVIER PANZA: ¿REEMPLAZO DE DÁVALOS EN ÑANDUTI?

En caso que Dávalos acepte la oferta de Cristian Chena (quien ya es su jefe en AAM) y migre a Radio 1000, Ñanduti perdería a los dos conductores de 'Jaque Mate'. El nombre de Javier Panza suena como potencial reemplazo, cosa que el periodista -hoy en Radio La Unión- niega: "A mí no me llamó nadie, yo estoy bien y tranquilo donde estoy", desmiente el conductor.

PATRICIA VARGAS: ¿DEJA ÚLTIMA HORA PARA SER DUPLA DE SANTULA?

Otra comunicadora que definirá su 2019 en los próximos días es Patricia Vargas. La conductora de NPY integra hace varios años el plantel de Última Hora, y aún queda por definir si su nuevo desafío acompañando a Santula en Radio Monumental implicará que se aparte del diario: "En estos días tengo una reunión con mis superiores; sinceramente aún no sé si voy a seguir en el diario o no, eso se confirma mañana o pasado", adelantó.

¿Y LAS OTRAS FIGURAS DE MONUMENTAL, QUÉ?

Se comenta que el programa de Santula y Patty Vargas iría de mañana. Para darles cabida en la grilla -ya completa- de Monumental, los directores de la emisora recortarían media hora los programas de Carlos Báez, Luis Bareiro y Arturo Rubín, algo que podría generar roncha entre las estrellas de la radio.

Todo parece indicar que en 2019 las emisoras locales van a sonar diferente.