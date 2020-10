Sebastián Rodríguez: "Desde un lugar muy importante me ofrecieron custodia"

En la noche ayer el periodista Sebastián Rodríguez utilizó sus redes sociales para hacer público las amenazas que recibe de parte de los internautas.

"Harto de recibir estas llamadas, amenazan, insultan y hasta usan modificadores de voz. En una hablaron de descuartizarme. Me da vergüenza publicar esta conversación tan vulgar pero la única opción como siempre es hacerlo público ya que en estos casos, MUCHOS MENOS, las autoridades PROTEGEN E INVESTIGAN."

Es el texto al pie del video de menos de 45 segundos donde se escuchan distintas voces amenazando e insultando al panelista de TV.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar e incluso aconsejaron al periodista denunciar por las vías legales dónde Rodríguez aseguró que es "al pedo".

En conversación con Primicias Ya, Sebastián Rodríguez nos cuenta más.

¿Es la primera vez que te amenazan?

- Por redes sociales me amenazaron en dos ocasiones, esta es la primera vez que llaman a mi número de teléfono.

¿Tomas en serio estas amenazas?, ¿Tenés miedo?

- Y lo tomo con cuidado más que con miedo, por tranquilidad de su entorno a veces uno deja constancia de estos hechos.

¿Acudiste a la justicia?

- Hasta el momento no, en ocasiones anteriores ya acudí a la justicia pero a estos casos no le dan mucha pelota, recién toman el caso cuando uno está muerto, antes nunca.

¿Pensas tener guardaespaldas de ahora en más?

- Si la situación se pone grave si, de hecho desde un lugar muy importante me ofrecieron custodia, pero esto creo que se trata de una broma de mal gusto, pero no puede quedar impune.

¿Porque crees que esto sucede?

- Ninguna amenaza se justifica, así que para mi no tienen razón de ser, en una de las llamadas me pedían que deje de hablar de Camarasa, me asusté en su momento porque él dijo que tenía ganas de meterme balin de goma, pero todo puede ser una coincidencia.