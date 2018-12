Se burlan del rostro de Alex Express y el youtuber dispara: "Son unos pelotud..."

En sus videos, aunque transcurran de noche, siempre se lo ve con lentes de sol. Esta semana, el Churero publicó el mensaje de un seguidor "revelando" la identidad del youtuber y burlándose de su rostro: "Por algo usa anteojos",disparó.





Molesto, Alex Express se despachó en Instagram. Primero compartió una historia mostrándose sin sus famosos anteojos y en un video posterior agregó: "Hay personas que son muy malas y tratan de atacarme subiendo fotos de cuando yo era muy joven, tenía un problema en el ojo y se me caía mucho. Sinceramente me parece que son personas que no valen la pena. Lo que acabo de hacer es para desarmarles. Subí una foto de hace un mes y ya está. Claro, me llamo Alexis Gallagher, pero me hago llamar Alex porque mi papá se llama Alexis Gallagher y se prestaba a confusión. Son unos pelotu... A las personas que están siempre atacando voy a ignorarles siempre; no esperen que yo les responda, no esperen que yo les arrobe, eso no va a pasar", advirtió.



Alex Express2.jpg

Minutos después, en un escrito, agregó: "Siendo muy sincero, me duele mucho cuando ocurren estas situaciones. Pero no me duele por mí, sino porque cuando yo era joven llegué a odiar a otros sin sentido. Hablando mal de otras personas o cosas así sin justificación alguna. Entiendo lo duro que es ir a dormir luego de un día de tantas energías negativas. Siento mucha lástima por estas personas", finalizó.





Denise Hutter en el programa "Desde Arriba", Alex explicaba el origen de su característico look: "Yo miraba trabajos de afuera, principalmente a un youtuber que se llama Casey Neistat. De ahí vino la influencia de que me guste usar anteojos; después creé mi propia forma de hacer los videos pero ya quedaron los anteojos". Unas semanas atrás, entrevistado poren el programa, Alex explicaba el origen de su característico look:





Mirá la entrevista acá:





Embed



es uno de los youtubers más populares de nuestro país: sus más deson prueba de ello.