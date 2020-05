"No me asusta el silencio": Así vive la cuarentena Lorena Arias

La ex modelo abrió las puertas de su casa para el programa "Qué me pongo".

Entrevistada virtualmente por Vero Vega para el programa "Qué me pongo", Lorena Arias contó cómo vive la cuarentena y confesó que su pasado "de parranda" dio lugar a un presente de encierro e introspección.

"Estoy en compañía de mi mamá porque vivimos juntas", empezó contando Lorena respecto a su manera de pasar la cuarentena, "Siempre fui muy hogareña, disfruto cada rincón de mi casa. No me asusta el silencio", expresó.

Según explicó, las noches de fiesta que protagonizó en los '90s fueron reemplazadas por un presente bastante calmo:

"Tengo poquísimos amigos; mi grupo es muy pequeño pero son amigos de toda la vida. Tuve mi momento de salir de parranda. Con el tiempo fui cambiando un poco de perfil, no por una exigencia de los medios sino por una cuestión de gusto personal", confesó.

La asesora de imagen Vero Vega, conductora del ciclo, alabó el vestuario que luce en las redes y le preguntó dónde lo lleva ya que no acostumbra salir mucho:

"Aunque no lo creas, tengo zapatos y blusas que todavía no usé justamente porque me quedo en casa", reveló.

Para la entrevista virtual Lorena eligió una camisa de Roberto Cavalli que combinó con un cinto de la reconocida marca Hermes.

La ex modelo contó que estaba trabajando en el lanzamiento de un canal de Youtube, proyecto que "quedó parado por el momento" debido a la cuarentena sanitaria:

"Mi idea es compartir mi día a día no como un reality sino mostrando lo que fui aprendiendo en este tiempo gracias a los cursos que pude hacer. Como también soy chef quiero entrar en la cocina, hablar sobre decoración de la casa, etcétera", adelantó.

Cuando la conductora del programa emitido por América TV destacó que la Lorena actual dista bastante del concepto que se tenía de ella en el pasado, la socialité fue contundente:

"Crearon un personaje totalmente equivocado de lo que es mi persona. Mi vida privada la dejo para mí", remarcó.

