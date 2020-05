Nuevo round entre Bareiro y Vargas Peña: "Cínico, mentiroso, tonto, cobarde..."

El primer enfrentamiento en Twitter entre los comunicadores Luis Bareiro y Enrique Vargas Peña data de julio de 2018.

Al igual que ahora, Vargas Peña acusaba a su colega de ser funcionario público, algo que el mismo negó en reiteradas oportunidades.

En febrero de 2019 la misma pelea se trasladó al aire de Radio Cardinal (los detalles aquí).

Cuando empezábamos a creer que este año no habría un nuevo round, la lucha entre los periodistas se reinició en el lugar donde todo había comenzado: Twitter.

"Estimado Luis Bareiro, me reafirmo más que ayer y más que nunca: No se puede ser periodista y 'asesor ad honorem' (ya que no querés que se diga 'funcionario') del Estado con acceso a su info privilegiada y a influir en su toma de decisiones. En el país de Cartes eso está bien", opinó Vargas Peña arrobando a su colega.

"Fiel a su pasado cartista. Funcional a la clase política que pretende buscar la causa del fracaso de la política educativa en cualquier otro. Cínico y mentiroso", retrucó Bareiro.

La pelea continuó en simultáneo en ambas cuentas, con un periodista lanzando indirectas y cuestionando al otro.

También compartieron hilos y respondieron a sus seguidores. Algunos de ellos se mostraron entretenidos con la discusión, aunque otros cuestionaron a los profesionales por caer ante las provocaciones del otro.

Los memes, por supuesto, no tardaron en aparecer. Mirá: