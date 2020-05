"Trolazo, es una persona repulsiva": Blas Zapag dispara contra Gustavo Leite

El empresario no se guardó ningún adjetivo para defenestrar al ex ministro, y Denis Lichi también recibió lo suyo.

Entrevistado por Deisi Giménez y Diego Martínez en el ciclo "Buenos Días América", el empresario Blas Zapag habló sobre la reciente reducción en el precio del combustible y disparó tanto contra el ex Ministro de Industria y Comercio, como contra el nuevo presidente de Petropar.

Zapag inició la nota con un tono conciliador, mostrándose a favor de la baja de Gs. 200 en el combustible impulsada por Petropar:

"Estaba previsto; creo que es una necesidad para lo golpeada que está nuestra economía. Es un momento en el que todos los empresarios tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Lo que estamos tratando de hacer es cubrir los compromisos financieros y mantener la estructura de recursos humanos porque es algo que valoramos y así aguantar el resto del año. Creo que es una mínima pero pequeña ayuda", opinó.

Sin embargo, al referirse a un reclamo ciudadano recurrente disparó inesperadamente contra el ex Ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite:

"Nosotros por decreto tenemos la exigencia de tener un stock mínimo. Mucha gente pregunta por qué cuando sube el petróleo subimos tan rápido el precio del combustible, y por qué cuando el petróleo baja no bajamos los precios. Ese es un criterio que implantó el trolazo este que se fue, Gustavo Leite, el ex ministro", protestó.

"Muy fuerte su calificativo, presidente…", opinó la conductora del ciclo, a lo que Zapag retrucó:

"Yo pienso que es así. No lo he visto ni lo comprobé pero realmente para mí es una persona repulsiva".

Según el empresario, en los emblemas que maneja las ventas se redujeron en un 34% en el mes de marzo, en abril bajaron un 82% "y ahora en mayo creemos que vamos a vender el 50% de lo que vendíamos el año pasado", expresó.

Al ser consultado sobre su opinión sobre el nuevo presidente de Petropar, Denis Lichi, lanzó:

"La verdad que no lo conozco. Hubo una reunión a la que asistieron representantes nuestros y nos dijeron que su impresión fue que, como todo buen político, es medio boletero pero conciliador. Nuestra relación con el gobierno anterior fue muy mala, no hubo mucho que hablar. En el gobierno actual nos abrieron las puertas para hablar, pero no nos escucharon", manifestó.

Mirá la entrevista aquí: