Cristian Giménez: "Yo no acepté ser el amante. Me manipularon"

Cristian Giménez, más conocido como 'el Rasta', sigue recurriendo a las redes sociales para que le permitan relacionarse con la menor de edad que, según dice, tuvo con una famosa modelo y conductora.

En un nuevo descargo compartido en Instagram, el bailarín y humorista respondió a quienes lo critican por intentar "romper" el matrimonio de la modelo:

"Me dicen '¿Qué piko vas a reclamar si vos fuiste el amante? Vos sabías donde te metías, aceptaste ser el número dos'", empieza diciendo en su video, y aclara:

"La gente acusa sin saber. Esta mujer me había dicho que tenía un conflicto matrimonial y yo le creí porque me escribía todo el tiempo. Hablábamos por teléfono, me enviaba fotos de lo que hacía, a qué hora se acostaba... Todo yo sabía y era obvio que iba a creer que estaba separada. ¿Fui un imbécil? Sí, lo reconozco. Me jodieron, no es que yo acepté ser el amante o el número dos. A mí me manipularon así como imagino que se le está manipulando al marido actual porque no habla, no dice nada", acusa.

En su descargo, Cristian responde también a quienes le piden que deje a la niña crecer junto al marido de la modelo, a quien ella conoce como padre:

"Yo no le quiero quitar nada a nadie. Por mí está perfecto que la criatura tenga 2 papás. Yo quiero estar con mi hija, compartir, jugar... ¿Cómo alguien puede tener un hijo por el mundo y no querer verle? No me cabe en la cabeza", lamenta.

Mirá el video: