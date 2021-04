Sara Galeano pide castigo ejemplar para Pablito y Derlis

Tremendo escándalo se generó en las redes sociales luego de que unos faranduleros identificados como Pablito Pintos y Derlis Martínez, conocido como el Chico Funky, participaran de una fiesta clandestina en la ciudad de Capiatá y según la fiscalía, estos personajes se exponen a una multa y pena carcelaria.

La que no dejó pasar esta polémica fue Sarita Galeano, quien saltó a la fama siendo la Chica EXTRA en el Baila Conmigo Paraguay 2019. La chaqueña lamentó que estos faranduleros tomen en joda la dramática realidad de nuestro sistema de salud y busquen a costa de lo que sea llamar la atención.

“Es una pena que a estos tilingos les llamemos influencers porque imagínate que a estos inadaptados le siguen varias personas y esto es el ejemplo que dan a los demás internautas. Esta clase de impresentables son los que mañana se contagian y se van a llorar por una cama en terapia intensiva. No aprenden y no van a aprender porque se les trata de ídolos”, sostuvo muy enoja.

La modelo de HR pidió no tener compasión con las 150 personas que estuvieron farreando en dicho local. “La verdad que la situación es tediosa, yo no salgo de casa por temor a contagiar a mis padres que ya son grandecitos y estos que se van a farrear como si nada tienen que tener un castigo que sea ejemplar y dura. Yo propongo que Pablito y Derlis, como influencers, vayan a los hospitales a limpiar el piso al menos como parte de la multa porque son tan caraduras que seguro estarán felices en sus casas porque salieron en los diarios, así piensan estas clases de monos y que me disculpen los monitos que son más inteligentes que estos dos ejemplares”.