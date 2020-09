América Tv comenzará octubre con nuevas figuras

La última incorporación que la cadena América Tv había hecho en nuestro país fue la de la conductora Norita Rodríguez y el humorista Gustavo Cabaña, pero al parecer el 2020 para el canal no es más que renovación y éxitos.

El día de hoy los directivos de América Tv Paraguay han anunciado que se unen a la gran familia el periodista deportivo Salvador Hicar, el conductor de radio y tv Nico Serrano y el periodista Carlos Gómez.

Salvador Hicar tendrá en sus manos el próximo programa deportivo de América 'El Deportivo América' que aún no tiene fecha de estreno. Mientras que el periodista Carlos Gómez se incorpora a la primera edición de 'Buenos Días América' de 7 a 9 am desde el primero de octubre, mismo día que ingresa Nico Serrano para conducir con Norita Rodríguez y Eva Rodríguez la segunda edición de 9 a 11 am.