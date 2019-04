Salvador Cabañas: Alcohólico, agresivo e infiel según María Lorgia

María Lorgia, ex esposa de Salvador Cabañas y madre de sus hijos, visitó el programa 'El Repasador'. , ex esposa dey madre de sus hijos, visitó el programa





Si bien la invitaron para hablar del acuerdo judicial al que llegó en lo que respecta a los bienes del ex futbolista, Lorgia terminó contando intimidades de su relación de pareja y recordando el contexto del atentado que sufrió en México.





"Él tomaba mucho, tenía muchas mujeres, había muchas peleas. Los últimos tiempos no estuvimos bien como pareja. Él recurría mucho al alcohol y yo era una mujer sumisa, no tenía poder sobre él. Lo que él decía, se hacía", confesó.

La noche del atentado en la discoteca mexicana, según Lorgia "Salvador ya había tomado una botella de whisky pero no se quería retirar. Pidió otra botella y fue al baño. Cuando tomaba era agresivo".

Embed

La ex de Cabañas también reveló que luego del atentado el fisco mexicano congeló las cuentas de la familia porque "durante los 7 años que Salvador jugó en México nunca hizo una declaración al fisco, así que nosotros debíamos más de 5 millones de dólares en multas por evasión de impuestos".





A raíz de esa deuda y de la presunta estafa de José María González, ex representante del futbolista, la pareja se habría quedado sin efectivo aunque con varias propiedades que acaban de repartirse con intermediación de la justicia:





"Fue un proceso largo y tedioso pero dentro de la ley. El complejo de Villa Elisa está a nombre de los dos, la casa está a nombre de él, otras propiedades están a mi nombre, tenemos todo prácticamente mitad y mitad", dijo Lorgia al respecto, y luego disparó:





"Sé que hay cuentas en Barbados pero yo no tengo la clave, no puedo acceder y él tampoco recuerda. No sé si se manejó otro dinero aparte. José María González abrió eso, no sé, Salvador nunca viajó ahí pero tenía una cuenta allí".





Con respecto a su actual relacionamiento con el 'Mariscal' del fútbol paraguayo, Lorgia sentenció: "Yo le quiero mucho como padre de mis hijos... pero ya no hay amor de pareja".





Mirá aquí la entrevista completa: