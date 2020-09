Rubén Paris se despide de Lobo Tv

"Hoy me toca despedirme de toda la familia de @lobotvpy" comienza diciendo el panelista en su cuenta de Instagram.

"Gracias infinitas por una hermosa etapa vivida. Gracias a todas las personas maravillosas que conocí en esta aventura que hoy llega a su fin... Gracias, gracias, gracias."

En conversación con Primicias Ya revela detalles de su sorpresiva desvinculación.

"Y digamos que se cumplió un ciclo, la televisión es así, un día estás y al siguiente día ya no son las reglas del juego, y todos deben ser funcional al show y al producto, yo me voy super agradecido con toda la familia de Lobo Tv" nos contó.

En cuanto a si sus compañeros y amigos de dicho canal ya se despidieron de él nos dijo.

"Y la verdad verdad hasta ahora los que me llamaron y se pusieron a las órdenes fueron Daysi Rolón, Paloma Ferreira y Fer Ruttia. El resto digamos que aún no se enteraron, además yo con que me mensajeen mis compañeros consentidos ya soy más que feliz".

Rubén Paris ha formado parte del plantel de Lobo Tv por un año y seis meses, desenvolviéndose como panelista en los programas 'Tarde Informales' y 'Pica y se Extiende' y como conductor de 'Lobo Show'.